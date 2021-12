Als Zwartsluis een nieuw zwembad krijgt, slaat de gemeente een dubbelslag

Megazaak tegen 10 verdachten cokemanege Nijeveen van start: 'U wordt toch de Amerikaan genoemd?’

In de rechtbank in Amsterdam is vandaag de vijf dagen durende zaak begonnen tegen tien verdachten die betrokken zijn bij de cokemanege in Nijeveen in Drenthe. Deze mannen zijn volgens het Openbaar Ministerie de organisatoren achter het drugslab in de manege.

7 december