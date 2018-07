Alsnog lintje voor ex-raadslid Henk Braamskamp

OM eist 4,5 jaar cel voor drugslab bij Steenwijk

13:01 De 47-jarige man die in oktober in De Pol (gemeente Steenwijkerland) in een drugslaboratorium is opgepakt, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor 4,5 jaar de cel in. In het lab lag twintig kilo MDMA klaar om tot xtc-pillen gedraaid te worden.