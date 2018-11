Ancora en Harm Wolters hebben wind in de zeilen

update - videoDe populaire muziekgroep Ancora presenteert woensdagavond in theater De Meenthe in Steenwijk het vierde album.

De titel Wind in de zeilen geldt zeker voor Harm Wolters, de Zwollenaar die Ancora vormt met Patrick Jongschaap uit Willemsoord en Patrick van Bree uit Zeddam. Wolters is inmiddels hersteld van de hartoperatie die hij begin dit jaar onderging. Hierdoor moesten de opnamen worden uitgesteld en komt de cd/dvd enkele maanden later uit dan de bedoeling was.

Hoe gaat het nu met Harm?

,,Goed, al ben ik nog niet helemaal de oude. Ondanks een intensieve revalidatieperiode raak ik toch nog wel snel vermoeid. Het is nog niet zoals voor de operatie. Die heeft er flink ingehakt met drie omleidingen. Maar de reacties van de fans waren fantastisch met op sommige dagen meer dan zestig kaarten. Dat heeft mij goed gedaan. De twee Patricks hebben samen enkele optredens gedaan en in april was ik er weer bij. Al met al doen we dit jaar toch dik 150 optredens. We zijn net terug van een muzikale boottocht op de Rijn in Duitsland.’’

Na je herstel wachtte gelijk een zware klus.

,,Voordat ik werd geopereerd waren de voorbereidingen voor het nieuwe album ongeveer klaar en zouden de opnamen beginnen. Dat is toen uitgesteld. Maar vanaf half april zijn we daarmee aan de slag gegaan in de studio van Edwin van Hoevelaak. En een maand geleden zijn we met de hele ploeg naar Schotland geweest voor het opnemen van de dvd. Dat was afzien, zeker voor mij, maar met de wind en de regen was het wel echt Ancora-weer. Die dvd maakt het ook wel bijzonder, vier keer op rij een cd met dvd uitbrengen en dat in vijf jaar tijd.’’

Wat mogen we verwachten?

,,Een cd met het typische Ancora-geluid, al is deze wel wat meer poppie dan de vorige drie. Er staan dertien nummers op. De muziek is deels bestaand, zoals Calypso van John Denver en Hey Jude van The Beatles, en deels nieuw. Jan Keizer (die van BZN, CvD) heeft een flink aantal teksten geschreven, en Edwin van Hoevelaak en Frank Swenne. Toen ik aan het revalideren was heb ik ook een nummer gemaakt. Het lied M’n vader is geïnspireerd op het nummer Ameland van Koos Alberts. Mijn kleinzoon Berend heeft een rolletje in de clip.’’

Wat maakt jullie muziek zo bijzonder?