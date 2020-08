Andere opzet Fancy Fair in Steenwijk door corona

Ribhouse Big Texas in Wanneper­veen na coronaslui­ting weer open: ‘Ik heb liters alcohol ingeslagen’

3 augustus Noodgedwongen sloten Nader (47) en Farzaneh (48) Sadeghiapour half juli uit eigen beweging hun restaurant Ribhouse Big Texas in Wanneperveen nadat bij haar corona was vastgesteld. Hij bleek het ook te hebben, later bleek met hen nog tien inwoners. Nu, drie weken later, zijn ze weer open. ,,Ik heb liters alcohol ingeslagen en mondkapjes en handschoenen voor het personeel”, vertelt een opgeluchte Nader. ,,We zijn weer gezond en fit.”