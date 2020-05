Anderhalve meter en dertig mensen is voor bioscoop in Meppel niet zo'n probleem, theaters hebben het lastiger

Creatief Oost-Nederland maakt massaal zelf mondkapjes: dit zijn de resultaten

8:50 Mondkapjes verplicht? Ja, maar de overheid gaat ze niet leveren. Mensen moeten ze kopen of zelf maken, zei premier Rutte. Nou, dat laatste heeft de minister-president geweten. In Oost-Nederland doken inwoners massaal de lappenmand in en achter de naaitafel om hun eigen mondkapjes te maken. En ze stuurden het resultaat in.