Angst dat er steeds minder riet op daken van Staphorster boerderijen ligt

Stichting Rieten Daken Staphorst is bang dat er steeds minder riet op de daken van boerderijen, vaak gemeentelijke monumenten, te zien zal zijn. Volgens de stichting komt dat door het gemeentelijk beleid, waarin het geen verplichting meer is om het achterhuis van riet te voorzien.

Een jaar of zes geleden paste de gemeente Staphorst het beleid aan. Eigenaren van rietgedekte gemeentelijke monumenten hoefden op het achterhuis, dus na de baanderdeuren, geen riet meer te leggen. Het was de SGP die destijds hierop aanstuurde. De partij, gesteund door het CDA, wilde zo de regeldruk verminderen. Eigenaren van monumenten moesten aan nogal wat regels voldoen willen ze bijvoorbeeld een verbouwing doorvoeren. Nog een reden om het beleid te versoepelen was het feit dat de subsidie voor gemeentelijke monumenten al jaren zo goed als nul euro bedraagt.

Het gevolg is volgens Stichting Rieten Daken Staphorst is dat het aantal vierkante meters riet op gemeentelijke monumenten terugloopt. Pannen zijn immers veel goedkoper dan riet. De stichting wil vooral eigenaren van monumenten bij elkaar brengen om ervoor te zorgen dat door collectief op te trekken de rietprijs kan worden gedrukt.

Handhaven

,,Wij zijn tegen het beleid dat riet na de baanderdeuren op gemeentelijke monumenten geen verplichting meer is, want het aantal vierkante meters riet loop daardoor terug. Maar als je het dan toch invoert, handhaaf het dan ook’’, zegt bestuurslid Marc Mastebroek van de stichting die het gebruik van riet op boerderijen wil stimuleren om zo het beschermd dorpsgezicht en de eigenheid van Staphorst en Rouveen in stand wil houden. ,,We zien nu dat eigenaren marchanderen met deze regel en minder riet leggen dan moet volgens de regels. Het gevolg is nog minder riet. De gemeente zou haar eigen beleid moeten handhaven. Dat gebeurt niet. Eigenaren komen ermee weg.’’