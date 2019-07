Anna (18) zwaait af als jeugddijkgraaf ,,Ik heb veel geleerd”

Anna Spijkervet (18) uit Wanneperveen neemt afscheid als landelijk jeugddijkgraaf van de waterschappen. ,,Ik heb heel veel geleerd over water, maar ook op persoonlijk vlak.”

Toen Anna tweeënhalf jaar geleden begon als jeugdbestuurder van waterschap Drents Overijsselse Delta wist ze vrijwel niks van water. ,,De techniek erachter vind ik wel heel interessant en daarom leek het me leuk om meer over het waterschap te leren”, vertelt Anna Spijkervet. Ze werd op de vacature gewezen door haar vader Karst Spijkervet, die op dat moment deel uitmaakte van het dagelijks bestuur van het waterschap.

De functie van jeugddijkgraaf kwam daar ruim een jaar geleden bij, wat inhoudt dat zij de voorzitter is van alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen. ,,Eigenlijk ben je dan het uithangbord van de jeugdbestuurders van alle waterschappen. Zo was ik bijvoorbeeld jurylid bij een wedstrijd die mbo-scholieren hadden over duurzaamheid en gaf ik interviews voor het jeugdjournaal. Het zijn allemaal activiteiten die onder de afdelingen educatie en communicatie vallen.”

Douchen

Als jeugdbestuurder heeft ze geen invloed op het beleid van het waterschap gehad. ,,Ik heb ook te weinig verstand van zaken als dijkverhogingen om daar advies over te gaan geven, dat is voor de mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Het gaat er vooral om dat wij andere jongeren vertellen wat het waterschap precies inhoudt. Daarmee zorgen we voor meer bewustzijn, bijvoorbeeld over dat je eigenlijk maximaal vijf minuten mag douchen.”

Of ze zelf dan ook nooit langer dan vijf minuten doucht? ,,Nou eigenlijk wel. Vijf minuten is wel erg lastig, haha. Het gaat ook om andere dingen, dat je bijvoorbeeld geen afval in het water gooit of door het toilet spoelt. We hopen dat de kinderen en jongeren deze dingen leren, dat scheelt veel in de waterzuivering.”

Leerzaam

Anna is inmiddels 18 jaar, wat betekent dat ze haar functies neer moet leggen en het waterschap op zoek gaat naar een nieuwe jeugdbestuurder. Ze kijkt terug op een leerzame periode. ,,Je ontmoet erg veel mensen en leert veel dingen. Zo ben ik eens op pad geweest met een muskusratvanger of kregen we uitleg over de bouw van dijken. Allemaal dingen die ik niet wist. Ik was gewoon erg benieuwd hoe dat allemaal zat en nu weet ik het.”

Spreken

Anna leerde vooral veel op persoonlijk vlak. ,,Als jeugddijkgraaf moest ik regelmatig spreken voor groepen. In het begin was dat lastig, maar gelukkig werd ik daar steeds beter in. Dat zijn kwaliteiten die later ook goed van pas komen.”