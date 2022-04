Anne-Jet uit Genemuiden kraamt ineens bij een gevluchte Oekraïense moeder

Fietsende zussen uit Meppel rijden Omloop van Noordwest Overijssel: ‘Anna van der Breggen is mijn voorbeeld’

De Omloop van Noordwest Overijssel, ook bekend als Grote Prijs Anna van der Breggen, wordt zaterdag voor de vijftigste keer verreden. Een wielerkoers voor nieuwelingen en junioren, met start en finish in Genemuiden, waar veel renners naar uitkijken. Niet in de laatste plaats omdat een mooie klassering bijna een garantie is voor een mooie carrière.

2 april