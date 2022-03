Anne Lok is nu raadslid in Staphorst

Lok zat eerder in de gemeenteraden van Steenwijkerland en Meppel namens D66. In Steenwijkerland was dat officieel van maart 2014 tot mei 2017, maar enkele maanden eerder was ze al met zwangerschapsverlof gegaan. Het raadslidmaatschap in Meppel was kortstondig. Na haar benoeming in maart 2018 stopte ze al in september van dat jaar. Dat hield verband met haar op een tumultueuze wijze beëindigde relatie met toenmalig D66-leider Alexander Pechtold. Lok zegde toen ook haar lidmaatschap van D66 op.