Annie fotografeert in Staphorst het vooroordeel de wereld uit

‘Dijkleger’ is op het ergste voorbereid als het water in Overijssel gaat spoken

18 juli Ze zijn met negentig mensen in totaal, en als alles goed gaat, hoeven ze nooit in actie te komen: het ‘dijkleger’ van Waterschap Vechtstromen. Een oudgediende en een nieuwkomer aan het woord, over schapen in het nauw, het belang van soms onzichtbare maatregelen en de ramp in Zuid-Limburg. „Als je ziet dat sommigen die zandzakken rechtop zetten... Je moet metselen!”