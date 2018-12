Appartement aan Zuiderlaan in Meppel volledig uitgebrand

Meppelse vlogger stuit op oplichting via ‘Fa­cebook-prij­zen’

19 december Bedrijven als Ziggo en Vakantieveilingen kopen persoonsinformatie die verkregen is via niet bestaande prijzen op Facebook. Dit onthult vlogger Sven van der Meulen uit Meppel in zijn nieuwe die hij presenteerde bij ‘De Ochtend Show to go’ van de Stentor.