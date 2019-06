Appartementen en kantoorunits in voormalige LTS Meppel

Hond ontsnapt uit tuin De Wijk en verdwaalt op A28

15 juni En daar paradeerde gisteren doodleuk een hond over de snelweg A28 bij de Wijk. De politie was minder gecharmeerd van de wandeling en haalde hem van de weg. In het asiel in Beilen werd hij later op de avond herenigd met zijn ongeruste eigenaresse.