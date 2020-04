Arrestatieteam houdt man (54) aan na dreigende situatie ‘in relationele sfeer' in Ommen

Bij een conflict in de relationele sfeer in Ommen heeft de politie zaterdag aan het begin van de middag de hulp van een arrestatieteam en een onderhandelaar moeten inschakelen.

Volgens politiewoordvoerder Gerdine van Reen kwam er in eerste instantie een melding binnen van een conflict in de relationele sfeer in een woning aan de Herikstraat in Ommen. ,,Daar ontstond vervolgens een dreigende situatie”, vertelt ze.

Aanhouding

Daardoor moest er door de politie opgeschaald worden. ,,Er is een arrestatieteam en een onderhandelaar ingezet. Ook waren er vier politie-eenheden ter plaatse”, stelt Van Reen. Uiteindelijk is er een 54-jarige man aangehouden. Zijn woonplaats is onbekend.

Quote Er stonden hier aardig wat politieau­to's in de straat. Wat er precies gebeurt is, weet ik niet. Buurtbewoner

De vele aanwezige politie werd ook door buurtbewoners en voorbijgangers in de omgeving van de Herikstraat opgemerkt. ,,Er stonden hier aardig wat auto's in de straat. Wat er precies gebeurt is, weten we ook niet”, stelt een buurman. ,,Ik weet alleen dat er iemand meegenomen is.”

Vaker problemen

Een andere buurtbewoner stelt dat er vaker problemen zijn bij het gezin. ,,Maar wat er precies speelt, geen idee. Er is hier wel eerder politie geweest.”