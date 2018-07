Asbestsaneerder Staphorst kampt met tekort aan personeel

Asbestsaneringsbedrijf Roelof Kooiker heeft te weinig personeel, zeker nu er nog maar ruim vijf jaar tijd is om de daken asbest-vrij te maken. Dat moet in 2024 het geval zijn. De gemeente Staphorst heeft volgens wethouder Bert krale de ambitie om dat voor elkaar te krijgen.

Roelof Kooiker heeft er een hard hoofd in. Volgens de de eigenaar van het asbestsaneringsbedrijf is het 'alle hens aan dek' om aan de verwachtingen van de gemeente te kunnen voldoen. Het verwijderen van alle asbestdaken voor 2024 lijkt hem op voorhand onmogelijk. ,,Er is geen personeel te vinden. De capaciteit zou tenminste verdubbeld moeten worden om alles voor die tijd op te kunnen ruimen", zegt hij.

Kooiker ziet dat veel ex-bouwvakkers hun licentie als saneerder na drie jaar niet verlengen en terugkeren naar de bouw. Strengere regelgeving werkt ook niet mee om het tempo er in te houden. Volgens nieuwe regels mag bij sanering van daken niet meer worden gewerkt vanuit een 'manbak' die in een kraan hangt. ,,Alles zou met karretjes over het dak moeten worden afgevoerd. Dat is twintig jaar terug in de tijd, dat gaan we dus niet doen''.

Toch denkt wethouder Krale dat aan de opgave kan worden voldaan, maar dan moeten gemeente, particulieren en bedrijfsleven wel samen aan de slag gaan. De gemeente mobiliseert alle krachten om de wettelijke datum te halen. ,,Er moet iets gebeuren. Niets doen is geen optie. In het huidige tempo van asbestverwijdering halen we 2024 niet", weet wethouder Krale.

De komende tijd krijgen alle eigenaren van 'verdachte' daken een brief met informatie. Ook komen er inloopavonden en lanceert de gemeente een speciale website in.

1500 daken

Op vermoedelijk 1.500 daken in de gemeente Staphorst ligt nog veel van de kankerverwekkende stof asbest. Dat is tien procent van het totaal aantal daken in de gemeente.