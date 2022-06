Auto moet uitwijken, slaat over de kop en eindigt in greppel Zuidveen: bestuurder gewond

Ineens is Basse onderdeel van afscheids­tour­nee De Dijk: ‘Vanochtend binnen een uur uitver­kocht’

Een grote schok door muziekland, toen vanochtend bekend werd dat De Dijk na 41 jaar stopt. Daarmee is het aanstaande optreden van 7 juli in openluchttheater Tolhekke in Basse ineens onderdeel van een afscheidstournee. ,,Daar zijn we supertrots op.”

1 juni