Auto over de kop in Hasselt, bestuurder (20) uit Genemuiden naar het ziekenhuis

Nachtclub­ei­ge­na­ren in Oost-Nederland over sluiting om midder­nacht: ‘Dat is duurder dan dicht blijven’

14 september Helemaal ruk. Het is nog geen lapje voor het bloeden, reageren verschillende eigenaren van nachtclubs in Stentor-gebied op de nieuw opgelegde sluitingstijd. Het is niet rendabel en of ze überhaupt opengaan, moeten ze nog met elkaar overleggen. ,,Dan doen we het voor onze trouwe achterban die al zo lang niet kan komen’’, aldus Fonz Scheepstra, eigenaar van De Hip in Deventer.