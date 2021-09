Auto over de kop in Hasselt, bestuurder naar het ziekenhuis

Buurt verbijs­terd over nieuwe invulling camping in Baars, eigenaar: ‘Wij kunnen er ook niks aan doen’

8:00 Camping ‘t Kappie in Baars heeft een nieuwe eigenaar, die zo’n vijfentachtig ecowoningen wil bouwen. Dit tot verbijstering van de omwonenden, die het aantal woningen in hun buurtschap opeens enorm zien toenemen. De huidige eigenaar Jan Plat zit met de kwestie in zijn maag. ,,Ik lig hier wakker van, we hadden het liever anders gezien.”