Auto tegen boom in Rouveen, bestuurder gewond

Het regent de hele dag, maar jij zit op de camping. Hoe vermaak je jezelf dan? Deze kampeer­ders geven tips

20 augustus Het is een kletsnatte zomer. Sinds juni kwam er al 231 millimeter regen uit de lucht, een kwart meer dan normaal is voor deze tijd. Toch zitten de campings in de regio bomvol. Hoe vermaken al die kampeerders zich terwijl de regen met bakken uit de hemel komt? De Stentor neemt een kijkje op camping de Krieghuusbelten in Raalte.