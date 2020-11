Auto van Jelan brandt uit in Sint Jansklooster, politie gaat uit van brandstichting: ‘Geen woorden voor’

video Avondje rondhangen in Meppel eindigt met nat pak: ‘Vriend heeft leven van mijn dochter gered’

28 november Het had zomaar verkeerd af kunnen lopen. Een avondje met vrienden eindigde met een nat pak voor een 16-jarige Meppelse en een vriend van haar. Ze belanden met hun auto over de kop in het water. ,,Ik was mijn dochter bijna kwijt geweest”, zegt Liantha Veenstra. Vlak voor het ongeluk stuurt ze haar 16-jarige dochter boos een berichtje.