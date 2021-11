Auto vliegt spontaan in brand in Steenwijk

Nieuw eerbetoon aan Gieterse schilder Hendrik Broer: ‘Hij leefde niet in armoede’

Schilderen in stilte, dat is de titel van het boek dat kunstschilder Frans van der Veen (1935) uit Meppel over zijn vakgenoot Hendrik Broer (1886-1968) schreef. Hij presenteerde het zaterdagmiddag in museum ’t Olde Maat Uus. Meteen daarop nam wethouder Trijn Jongman het eerste exemplaar in ontvangst en opende de gelijknamige expositie, met werk van de bekende Gieterse kunstschilder.

31 oktober