Automobilist (57) overleden bij ongeluk in Kuinre

Gieterse postbode en schrijver Jan Kleene brengt verhalen naar de mensen: 'Ik schrijf zoals ik denk'

6 augustus Een schrijvende postbode of een post bezorgende schrijver: daar is hij nog niet over uit. Maar beide rollen zorgen ervoor dat Jan Kleene uit Giethoorn wel de uitgelezen persoon is om te schrijven over de Kop van Overijssel. Op pad met een bevlogen auteur: ,,Soms breng ik zelf mijn boeken bij de mensen langs.”