Automobilist botst op vrachtwagen bij Meppel en belandt ondersteboven in de sloot

Onderne­mers trekken stekker uit muziekeve­ne­men­ten in Giethoorn: ‘Werd steeds lastiger’

Er gaat een streep door Rock Around Giethoorn, Wiedepop en het Drijf-in bluesfestival. Voor de organiserende ondernemers is het steeds lastiger om de evenementen op te zetten. ,,Door corona is het in een stroomversnelling gekomen.”

16 februari