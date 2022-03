Automobilist ramt twee bomen in Meppel en wordt gewond afgevoerd naar het ziekenhuis

Janny (57) stond uren in de rij om goedkoop te tanken in Kampen: ‘Het is hier heel gezellig’

Een liter benzine tanken voor 1,171 euro. Het klinkt als iets uit een ver verleden, maar bij TinQ in Kampen was het maandagochtend even werkelijkheid. Dat lieten automobilisten zich geen twee keer zeggen, met als gevolg: verkeersopstoppingen en teleurgestelde mensen.

7 maart