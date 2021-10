Automobilist verliest macht over het stuur, vliegt rakelings langs boom en eindigt tussen de schapen

VIDEO Boerendoch­ter uit Rouveen verkoopt haar ambachte­lijk gemaakte zuivel in miniwinkel

4 oktober Op ambachtelijke wijze gemaakte melk en vla of yoghurt met een vruchtensmaak. Janieke Bisschop mag dan pas 18 jaar zijn, ze maakt het zelf op de deel van de boerderij van haar ouders in Rouveen. Voor de verkoop heeft de ondernemende boerendochter een miniwinkel ingericht: Zuivelwinkel 298. ,,Omdat we aan de Oude Rijksweg 298 wonen’’, legt Janieke uit.