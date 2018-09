Automobiliste gewond na botsing met tractor bij Meppel

Jongste zoon vermoord echtpaar Vis uit Vollenhove veroor­deeld voor smaad

15:42 Pieter Vis, de zoon van de in 2009 omgebrachte Jurrie en Marrie Vis uit Vollenhove, is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Via Twitter bracht hij de huisvriend van zijn ouders in verband met de onopgeloste dubbele moord. Volgens de rechter is er sprake van smaad.