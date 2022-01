Auto’s botsen op elkaar bij kruising in Steenwijk: bestuurster raakt gewond

Doffe dreunen klinken in ‘de Kop’, carbid­schie­ten is een traditie en mag daarom doorgaan

Geen knallende cobra’s en kleurrijke bloemfonteinen die de hemel kleuren. Het afsteken van vuurwerk is opnieuw verboden. Maar in de Kop van Overijssel klinken wel de doffe dreunen van het carbidschieten. Het is een traditie waaraan de gemeentebesturen van Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst en ook Meppel niet willen tornen.

31 december