Bakker Joop stopt ermee, maar (het geheim van) Blokzijler Brok gaat niet verloren

Twaalf jaar cel geëist tegen op de vlucht geslagen Tilburger Oer H. voor opzetten cokemanege Nijeveen

Twaalf jaar cel. Dat is de straf die het Openbaar Ministerie wil opleggen aan Tilburger Oer H. Volgens justitie is de nog altijd voortvluchtige H. de drijvende kracht achter de grote cocainewasserij die vorige zomer werd opgerold in het Drentse dorp Nijeveen. Voor de mannen die daar achter zaten, draaide alles om ‘pap’, geld, zo stelde justitie dinsdagmorgen in de rechtbank van Amsterdam.

14 december