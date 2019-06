Bankjes en prullenbakken bij skatebaan Steenwijk, en dan ruimen jongeren zelf het afval op

Wethouder Marcel Scheringa geeft aan dat de gemeente graag het initiatief van de jongeren faciliteert. ,,Met elkaar hebben we goede afspraken gemaakt over wie wat doet, ook als het gaat om het schoonhouden van de plek. De skatebaan is een mooie voorziening én een ontmoetingsplek. Voor jong en oud’’, aldus de wethouder.

Nick de Graaf en Bart van Loo zijn blij dat het door hen ingediende plan nu daadwerkelijk wordt uitgevoerd. ,,Meestal zitten we op de grond of de rand van de skatebaan. Niet zo handig. We hebben de gemeente voorgesteld om bankjes rond de skatebaan te zetten. De gemeente plaatst ook extra afvalbakken. In ruil daarvoor zorgen wij ervoor dat de boel schoon blijft. De gemeente geeft ons knijpers en vuilniszakken om het afval te verzamelen. De gemeente haalt het dan vervolgens op. Mooi geregeld.’’

Ook bij wijkvereniging Middenweg is enthousiast gereageerd op de plannen. Bestuurslid Jack van Nieuwkasteel rept over ‘een goed initiatief’. ,,Daarom is een financiële bijdrage toegezegd. We zien dat de skatebaan echt in een behoefte voorziet. Veel enthousiaste skaters maken er gebruik van. Door er bankjes bij te plaatsen krijgt de skatebaan een mooie plus.’’