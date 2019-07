Barones leeft mee tijdens benefiet voor door valwind getroffen Vollenhoofs landgoed De Oldenhof

Soms staan ze samen even verdwaasd te kijken naar het tafereel: de door stoom aangedreven zaagmachine die onvermoeibaar hakkepuft en de krachtpatser die plakken zaagt van tijdens de storm gevelde bomen. Het grootste paardenras ter wereld dat bomen uit het bos sleept. Vader en zoon die creatief kettingzagen en aan de lopende band siergoed of houten zitjes verkopen. Allemaal zijn ze in touw om het landgoed er weer bovenop te helpen. Goed voor kippenvelmomentjes. ,,Fantastisch wat hier gebeurt’’, zegt Taco Jogman met ontroering in zijn stem. ,,Deze actiedag was in vijf minuten tijd opgezet, iedereen leeft met ons mee.’’ Over de opbrengst van de actie, die via de website doorloopt, kon Jongman nog niets zeggen.