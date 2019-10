Basisschoolkinderen spelen rol in foto-expositie over 75 jaar bevrijding in Zwartewaterland

Steenwij­ker­land wijst extra plek oudejaars­huis­jes aan

6:00 Het is elk jaar traditie in de Kop van Overijssel: jongeren die de laatste week van het jaar in een huisje of keet bij elkaar zitten om het jaar af te sluiten. De gemeente Steenwijkerland heeft de locaties voor dit jaar vastgesteld. En hoewel het college eigenlijk vast wilde houden aan het maximum aantal van 26 huisjes, mag er dit jaar toch nog één extra.