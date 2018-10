Bebouwing Agnieten-terrein Zwartsluis begonnen

Met het symbolisch heien van de eerste paal, is in Zwartsluis de woningbouw op het voormalige Agnieten-terrein daadwerkelijk begonnen. De familie Kisteman is de eerste die opdracht heeft gegeven voor de bouw van een nieuw huis op het voormalige schoolterrein.

De familie laat een vrijstaande woning bouwen. Het is de verwachting dat binnenkort ook anderen beginnen, want de vraag naar kavels op deze locatie is groot, zo laat de gemeente Zwartewaterland weten. Hoewel het eerste te bouwen huis komt te staan op een kavel voor vrijstaande woningen, was juist de interesse in dit soort kavels minder dan verwacht. In het plan waren zeven vrijstaande kavels opgenomen, maar er melden zich maar drie kandidaat-kopers Daarom is het aantal teruggebracht tot vijf.

In de rij

Dat besluit bood letterlijk ruimte om meer kavels voor twee-onder-één-kapwoningen in te tekenen. Want juist voor dit soort kavels stonden de mensen in de rij bij de gemeente. Er waren zeker twaalf gegadigden, waar er in het oorspronkelijke plan maar vier kavels (acht woningen) beschikbaar waren. Door ook de kavelbreedte met bijna anderhalve meter in te krimpen, heeft het aangepaste plan nu zes kavels waardoor er twaalf twee-onder-één-kappers gebouwd kunnen worden. Alle potentiële geïnteresseerden hebben zo de mogelijkheid een huis te bouwen, geeft wethouder Albert Coster aan. De gemeente kon die beslissing nemen omdat in het bestemmingsplan flexibiliteit was ingebouwd voor wat betreft de aantallen en de locaties voor het type woningen, herverkavelen dus mogelijk was.

Discussie

Er is lang discussie geweest over wat te doen met de voormalige schoolgebouwen van het Agnieten College, nadat de school naar de nieuwbouw was vertrokken. De panden zijn uiteindelijk allemaal afgebroken, tegen de zin van onder meer erfgoedvereniging Heemschut. Die had graag de Mulo behouden, omdat het pand kenmerken had van de Delftse School en op een beeldbepalende plaats aan de Kolk stond.