Bedrijf PlasmaMade uit Staphorst speelt hoofdrol bij aerosolen-onderzoek in Johan Cruijff ArenA

Het Staphorster bedrijf PlasmaMade speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar de mogelijke verspreiding van het coronavirus via speekseldeeltjes in stadions. De inventieve ondernemer Martin van der Sluis zorgt er met zijn uitvinding voor dat vieze lucht afgevangen en gereinigd wordt in de Johan Cruijff ArenA.

Voor zover bekend gebeurt een dergelijk onderzoek nergens anders in de wereld. Dat juist Van der Sluis zijn karretje aanhaakt bij de onderzoekers van onder meer de Technische Universiteit Eindhoven, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Utrecht en de Johannes Kepler Universiteit in Linz is niet zo vreemd als het misschien lijkt.

De Staphorster ondernemer baarde de voorbije jaren immers opzien met zijn luchtreinigingsfilter voor in huis en deed eerder dit jaar met de Technische Universiteit Eindhoven ook al kort onderzoek naar technieken om aerosolen in binnensportruimtes uit de lucht te halen.

Nu wordt die techniek getest in het voetbalstadion van Ajax in Amsterdam. In een vak met 700 stoeltjes wordt onderzocht of met de Staphorster uitvinding kleine speekseldeeltjes die lang rond blijven zweven - zogeheten aerosolen - uit de lucht gehaald kunnen worden.

Dit gebeurt door in het vak met 150 kleine verstuivers de uitstoot van aerosolen na te bootsen. Twintig luchtreinigers van PlasmaMade vissen die ‘virusdeeltjes’, bacteriën en geuren op, maken de lucht schoon en blazen die vervolgens weer terug de tribune op. Tweehonderden sensoren meten de effecten. Zijn die positief, dan zou daarmee de deur opengezet kunnen worden voor publiek. Naar verwachting worden begin 2021 de eerste resultaten gepresenteerd.

De aerosolentest in de Johan Cruijff ArenA.

Het RIVM stelt overigens dat het niet duidelijk is of aerosolen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Als ze er wel aan bijdragen dan is hun rol in elk geval minder groot dan die van grotere druppels, aldus het RIVM.

Van der Sluis kwam zes jaar geleden met het inventieve reinigingssysteem dat hij doopte tot PlasmaMade. Een filter, dat in afvoerbuizen van afzuigkappen geplaatst wordt, haalt alle vieze luchten uit huis en breekt ze af. Dat is te danken aan plasma, dat ontstaat wanneer zuurstof elektrisch geladen wordt. Razendsnel wordt stank vernietigd, waarna schone lucht terug de kamer in wordt geblazen.

Martin van der Sluis in 2015 in een internationale container met zijn product PlasmaMade klaar voor verscheping.

PlasmaMade was dit voorjaar nog in het nieuws, omdat Van der Sluis zijn fabriekscapaciteit in China aanwendde voor de productie van 50.000 mondkapjes per week.

Onderzoek in het voetbalstadion.