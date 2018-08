Bedrijven Zwartewaterland helpen verenigingen met materialen, menskracht en kennis

De gemeente Zwartewaterland houdt donderdag 27 september voor de eerste keer een Beursplein. Daar worden verenigingen en bedrijven met elkaar in contact gebracht. Er zijn bijeenkomsten van twee uur in de drie kernen van de gemeente. Het eerste Beursplein is die dag van 10.00 tot 12.00 uur op het Havenplein in Genemuiden. Tussen 14.00 en 16.00 uur gaat het verder op de Handelskade in Zwartsluis. De derde en laatste sessie is van 18.00 tot 20.00 uur bij het gemeentehuis in Hasselt.

Volgens de gemeente Zwartewaterland voelen veel bedrijven zich maatschappelijk betrokken en willen dit graag kenbaar maken. ,,Diverse verenigingen in onze gemeente hebben behoefte aan materialen, advies of menskracht. Op het Beursplein worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Als beide partijen elkaar vinden is er een match’. Het is de bedoeling dat deze met gesloten portemonnee tot stand komt”, zo legt de gemeente de bedoeling van het Beursplein uit.