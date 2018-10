Bedrijvenruzie aan Gieterse gracht: 'Weg met ijssalon aan overkant'

video Restanten muren en skeletten gevonden bij opgravin­gen Genemuiden

17:29 Bij opgravingen in Genemuiden zijn de onderzoekers gestuit op muurresten van de voormalige Grote- of Sint Nicolaaskerk en skeletten van een voormalig kerkhof. De kerk werd in 1782 verwoest door de grote stadsbrand en het jaar erop herbouwd op vrijwel dezelfde plek, op de fundamenten van het afgebrande kerkgebouw.