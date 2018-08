Beeldbepalende bomen bij veerpont Genemuiden verdwijnen

Een aantal beeldbepalende bomen in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis verdwijnt. Volgens de gemeente Zwartewaterland verkeren de vele tientallen jaren oude bomen in een slechte conditie, waardoor ze een gevaar vormen voor de veiligheid.

De kans op vallende takken of omvallen is dusdanig groot, dat is besloten om tot kappen over te gaan. ,,Hoe jammer dat ook is voor de omgeving, want ze zijn beeldbepalend en staan er vaak al generaties lang”, zo laat de gemeente weten. Als de bomen gekapt zijn, zullen er niet blijvend kale plekken ontstaan. Want er worden op de kaplocaties nieuwe bomen geplant. Dat gebeurt volgens de gemeente in het aanstaande winterseizoen.

In Genemuiden gaan twee populieren tegen de vlakte. Ze aan het Zwarte Water in de buurt van de veerpont. Volgens de gemeente bestaat het vermoeden dat ze er ooit zijn geplant als zogenaamde bakenbomen, die langs een rivier de grens tussen water en land markeren. ,,De bomen zien er nog redelijk vitaal uit, maar zijn echter aangetast door de reuzenzwam waardoor er een verhoogd risico is op omwaaien”, zo motiveert de gemeente om tot kap over te gaan.

Leilinde

Aan de Brouwersgracht in Hasselt legt een van de vele leilindes het loodje. Het gaat om de boom ter hoogte van de woning op nummer 11. De stamvoet is door rot ondermijnd waardoor de toekomstverwachting van deze boom slecht is en kap gewenst