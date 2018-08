Beelden kolonistengezin bij invalswegen Willemsoord

Jaar lang spullen inzamelen voor fancy fair Sint Clemens­kerk in Steenwijk

11:24 Onder de 87 meter hoge toren van de Sint Clemenskerk in Steenwijk wordt zaterdag de zevende editie van de fancy fair gehouden. ,,Het hele jaar zijn we al bezig met het inzamelen van goederen in een loods aan Wheermaten”, zegt commissievoorzitter Harry Roskam.