Beetje stress bij debuut Gieterse bloemiste op NK bloemsierkunst

videoMarla Hoorn uit Giethoorn debuteert vandaag en woensdag op het Nederlands kampioenschap bloemschikken voor professionals. In Veenendaal gaat ze de strijd aan met tien collega’s. Na vijf opdrachten en het verwerken van vele honderden bloemen, is woensdagavond laat bekend wie de beste bloemsierkunstenaar van ons land is.

Gevraagd naar haar kansen is de 24-jarige Gieterse, die samen met haar zus Lyanne in Steenwijk Sorelle Bloem & Kado heeft, heel eerlijk. Ze rekent zich niet tot de kanshebbers. ,,Ik hoop niet als laatste te eindigen. Met een plek tussen de vijf en tien ben ik tevreden, het is tenslotte mijn eerste keer en er zijn veel ervaren deelnemers die in het verleden al het nodige hebben gewonnen .”

En dan de bloemetjes buiten zetten?

,,Haha. Nee hoor, we zitten midden in een verhuizing van de winkel naar een pand in de Oosterstraat. Volgende week woensdag is de opening."

Wat moet je doen tijdens het NK?

,,In totaal vijf creaties maken, waarvan ik er twee thuis kan voorbereiden. De ene is een hangend object, de andere is een bloemenkraag, die tijdens een modeshow door een model, in dit geval mijn zus, geshowd gaat worden. De kraag heb ik in de zaak gemaakt en pas tijdens de wedstrijd mag ik daar de verse materialen aan toevoegen. Het is een creatie in herfstachtige kleuren. In het hangende object heb ik stof verwerkt en vaasjes die weer worden gevuld met bloemen. De andere drie opdrachten zijn een complete verrassing en krijg ik ter plekke uitgereikt.”

Welke materialen gebruik je?

,,Wat aparte bloemen. Onder meer wat bijzondere rozen zoals de Glorious en de Vuvuzela. Die is zalmroze van kleur met een oranje hart. En ik ben gek op veldbloemen. Daar zal ik ook veel gebruik van maken. En voor het hangende object stof en glas en in de verrassingsopdrachten zal het nodige hout verwerkt moeten worden. Aangekondigd is dat we daarvoor het gereedschap mee moeten nemen.”

Last van stress?

,,Wel een beetje. Bovendien is de voorbereiding nogal hectisch. We zitten niet middenin een verhuizing van de winkel naar een pand in de Oosterstraat . Je krijgt een bepaalde tijd voor het maken van de stukken. Op het moment dat de tijd gaat dringen zal de spanning wel wat toenemen. Dat kun je thuis niet oefenen. Of als iets mislukt, dat wil je niet. Dat de juryleden mij op de vingers kijken is niet zo erg. Dat gebeurt in de winkel ook als klanten meekijken als je iets maakt. Bovendien is de voorbereiding nogal hectisch met de verhuizing van de winkel.”

Waarom doe je eigenlijk mee?