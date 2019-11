Befaamd hengelsportbedrijf in Oldemarkt is failliet

Hij beraadt zich op de vraag hoe hij de enorme voorraad gaat verkopen. ,,Het mooiste is natuurlijk alles in één keer, één partij. Maar of dat lukt? Wellicht is een veiling de beste oplossing. Ik ga de komende tijd kijken wat de beste oplossing is. Dat is ook wel weer een mooie uitdaging’’, zegt de aan Benthem Gratema Advocaten in Zwolle verbonden curator. Voor twee werknemers is ontslag aangevraagd.