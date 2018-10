Begin bouw nieuwe windturbines tussen Lichtmis en Nieuwleusen

Video Binnenkij­ken: Wonderlijk doolhof in Meppel

13:57 De blikvanger van het deze week begonnen vijfdaagse evenement Puppet International Festival in Meppel heet Architects of Air. Het opblaasbare bouwwerk is een kleurrijk doolhof waar je uren zou willen vertoeven. Sinds 1992 heeft het Engelse Architects of Air meer dan drie miljoen bezoekers ontvangen in meer dan veertig landen, waaronder het Guggenheim museum in Spanje.