Beginnend bestuurder rijdt 61 kilometer per uur te hard bij Vollenhove

Zaal op muzikale stelten bij ‘Koninklij­ke Fanfare’ Vollenhove

27 januari Een zaal vol kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar, die zaterdagmiddag samen met ouders in De Burght kwamen kijken naar de voorstelling ‘Een Koninklijke Fanfare’. Deze voorstelling was geschreven door Tijl Damen om samen met Vollenhoofsch Fanfare kinderen enthousiast te maken voor muziek, door ze op een interactieve manier kennis te laten maken met de verschillende instrumenten en klanken uit een fanfare. Pas als het muziekgezelschap er in zou slagen om samen met de kinderen te spelen, zou de koning weer terugkomen.