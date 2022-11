Begrip in Staphorst voor gewelddadig verhinderen van Zwarte Piet-protest: ‘Wat hebben zij te zoeken bij een kinderfeest?’

MET VIDEO Na twee jaar kunnen Marijn en Wessel (12) uit Meppel op hun pumptrack­baan fietsen: ‘Dit is echt vet!’

Glunderende gezichten bij zowel kinderen als hun ouders, zaterdagmiddag bij de nieuwe pumptrackbaan in Meppel. Marijn Koster en Wessel Zinger hadden de breedste lach. Want zij namen het initiatief voor de aanleg van de crossbaan. ,,Dit is echt vet!’’

20 november