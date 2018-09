Bekerduel Staphorst - PEC Zwolle nagenoeg uitverkocht

Woensdagavond was het opnieuw dringen geblazen in de kantine bij het derde verkoopmoment. ,,Er zijn nog tweehonderd kaarten over", zegt voorzitter Benny Miggels. ,,Die bieden we zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur aan en ik verwacht dat ze dan allemaal weg gaan. Daarom is er op de wedstrijddag zelf geen kaartverkoop." PEC heeft inmiddels de helft van hun beschikbare zeshonderd kaarten verkocht.