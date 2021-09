Belastende geluidsopname: ‘Eigenaar Kerstper W. gaf zelf opdracht voor brandstichting hotel Blauwe Hand bij Wanneperveen’

Kerstper W. uit Wanneperveen heeft eerder dit jaar meerdere mensen benaderd om zijn eigen hotel De Blauwe Hand in brand te steken. Dat stelt een van hen in een geluidsopname, die in het bezit is van de politie. W. is dinsdag opgepakt voor de brandstichting, die bijna zeven mensen het leven kostte.