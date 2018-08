Bella Italia toont beterschap na 'verscherpt toezicht'

De gemeentelijke tik die Antonio Elmetenawi als eigenaar van pizzeria Bella Italia twee maanden terug over de vingers kreeg noemt hij nog altijd 'flauwekul', maar ondertussen heeft de ondernemer zijn terras aan de Pottenbakkerstraat in Zwartsluis toch maar enigszins ingeperkt.

Op last van de gemeente Zwartewaterland, die de grillroom onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. ,,Flauwekul, dat is het allemaal", herhaalt Antonio, over de politieke aandacht die er aan zijn terras is gegeven. Hij zou teveel meters van de straat inpikken, waardoor passerende fietsers in de knel komen. Gevaarlijk, zo wordt gezegd. ,,Kijk toch eens in Spanje of Italië, daar heb je allemaal straten waar fietsers helemaal niet mogen komen. Moeten ze hier ook maar eens over nadenken."

Krapte

Het was Roel Withaar, die als fractievoorzitter van Gemeentebelangen de krapte in de Pottenbakkerstraat dit voorjaar aan de kaak stelde. Hij riep burgemeester Eddy Bilder op om naar oplossingen te zoeken. Die liet daarop weten Bella Italia de hele zomer in de gaten te houden, om waar nodig handhavend op te treden. Vergunningen voor terrassen worden in Zwartewaterland niet afgegeven, wel worden de uitstallingen getoetst op de richtlijnen in de plaatselijke verordening.

'Allemaal regeltjes'

Allemaal regeltjes, verzucht Antonio. ,,Het is niet zo dat ik hier zo maar even kom kijken, ik zit al twintig jaar in Zwartsluis. Ik leef van dit terras. Kijk naar andere plekken in Zwartsluis, waar pas echt gevaarlijke situaties zijn. En dan niet met fietsers, maar met auto's. Die mogen hier niet eens komen."

55 graden