Benefietfestival in clubgebouw Hasselts Fanfare

Overijssel? ‘Een groene provincie op 7 uur van New York’

7 januari Grenzen? Die belemmeren Overijssel niet, maar bieden juist kansen. Dat zei Commissaris der Koning Andries Heidema maandagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens hem is New York per vliegtuig net zo dichtbij als, pakweg, Parijs per trein.