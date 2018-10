Benefietmarkt voor bestolen vrijwilligers wijkwerkplaats in Steenwijk-West

Met een benefiet fancy fair hopen de vrijwilligers van de wijkwerkplaats in Steenwijk-West genoeg geld voor nieuw gereedschap bijeen te krijgen nadat in augustus nagenoeg alles is gestolen.

,,De knop moet om. We moeten verder", zegt wijkkracht Frans ten Veen, terwijl de vrijwilligers instemmend knikken. Met een 'aangeklede rommelmarkt' willen de bestolen vrijwilligers op zaterdag 20 oktober geld bijeen brengen om door te kunnen.

Direct na de jaarwisseling is knetterhard gewerkt om de wijkwerkplaats op te knappen. In deze werkplaats, een initiatief van de IGSD, gemeente Steenwijkerland, NoordWestGroep en Woonconcept, doen vrijwilligers tegen een kleine vergoeding klusjes voor ouderen en gehandicapten in de wijk die dat zelf niet meer kunnen. Daarbij valt te denken aan tuinonderhoud, tegelpaadjes ophogen, kleine reparaties aan apparatuur en fietsen.

Opening

Tijdens de feestelijke opening op 12 april kregen de vrijwilligers tot hun grote blijdschap nieuw gereedschap gesponsord, zoals bosmaaiers, kettingzagen, bladblazers, en een heggenschaar. In augustus was het verdriet groot toen bij een nachtelijke inbraak bijna alles werd gestolen.

Op Facebook is een filmpje van de inbraak gezet. ,,Maar dat heeft niets opgeleverd. De politie gaat er vanuit dat alles de grens over is en dat we het niet weerzien", klinkt het berustend.

De reacties in de buurt zijn hartverwarmend, iedereen heeft het nog steeds met de gedupeerde vrijwilligers te doen. Als de mannen buiten voor de wijkplaats even pauzeren, krijgen ze regelmatig iets voor bij de koffie om ze een beetje op te vrolijken.

Lenen

De vrijwilligers lenen nu gereedschap voor klusjes, maar de wens is nieuwe gereedschap. ,,En daarvoor hebben we zo'n 5.000 euro nodig." Zo is het idee ontstaan voor een benefiet fancy fair op zaterdag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur bij de werkplaats.

De mensen van de wijkwerkplaats zoeken spullen voor de rommelmarkt. ,,Naast de rommelmarkt komt er een rad van fortuin. We gaan ondernemers in het centrum vragen om prijsjes voor het goede doel." Verder zijn er hapjes, groenten uit de wijkmoestuin en live muziek. Ten Veen hoopt op een opbrengst tussen de 3.000 en 4.000 euro. ,,Het zou mooi zijn als de politiek de opbrengst verdubbelt."