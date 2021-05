Bente (12) uit Genemuiden maakt met viool indruk bij The Voice Kids: ‘Het was eigenlijk een grap’

update Bente (12) uit Genemuiden en Marc Floor (14) en Daniël (12) uit Apeldoorn gooien hoge ogen in The Voice Kids en kijken zelf ook: ‘Gek om jezelf terug te zien!’

2 april Ze was amper begonnen of alle coaches draaiden hun stoel om voor Bente (12) uit Genemuiden. ,,Heel raar, ik dacht: het is toch The Voice?’’, zegt ze zelf ook. Ook Marc Floor (14) en Daniël (12) uit Apeldoorn kregen alle juryleden van The Voice Kids met zich mee. Tv-kijkers noemen de deelnemers uit Oost-Nederland nu al hun favoriet. En de ouders zaten ontroerd voor de buis. ,,We pinkten wel een traantje weg’’, zegt moeder Brenda van Bente.