Beoogde beheerder dorpshuis Blankenham aan de dijk gezet

De inwoner van Wijhe en zijn partner waren tijdens de nieuwjaarsreceptie al voorgesteld aan de inwoners van het dijkdorp. Maar daarna kwam er zoveel informatie over de beheerder in spé boven water, dat het bestuur zich genoodzaakt zag af te zien van de benoeming. Die kan zich desgevraagd niet vinden in de aantijgingen en zegt gerechtelijke stappen te overwegen.

Lees ook Play Dorpshuis in Blankenham blijft open dankzij vrijwilligers Lees meer

Het begon media januari met een anonieme brief vanuit Wijhe, die bij het bestuur de alarmbellen deden rinkelen. Voorzitter Jules Kroese van Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham zegt dat hij vervolgens uitvoerig en diepgravend onderzoek heeft gedaan naar de achtergrond van de beoogde uitbater van de Skulpe. Daarbij bleek hem al snel dat de man tijdens het sollicitatiegesprek diverse onwaarheden had verteld, onder meer over zijn arbeidsverleden bij een zorgaanbieder. ,,Ik heb veertig jaar in de zorg gewerkt, onder meer als directeur, en heb zo mijn lijntjes’’, zegt Kroese.

Aangetekende brief

Het onderzoek bracht nog veel meer aan het licht. De verkregen informatie was voor het dorpshuisbestuur reden om de benoemingsprocedure direct af te breken. ,,Dat is hem per aangetekende brief op 19 februari meegedeeld. Ik ben blij dat we nog op tijd hebben kunnen ingrijpen. Dit was niet de man die we in ons dorpshuis wensen. Gezien zijn problemen is hij daarvoor niet geschikt.’’ Wat Kroese allemaal te weten is gekomen wil hij niet delen met de krant, ,,uit oogpunt van privacy en ter bescherming van de man. Het is natuurlijk ook een triest verhaal. Hij leeft in een fantasiewereld.’’

De redactie van de Stentor kent de naam van de beoogde uitbater van de Skulpe en zijn vriendin. Bij een eerste telefonisch contact zegt hij aan de kant te zijn geschoven ten faveure van een inwoner uit het dorp. ,,Alles was rond. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan en laat het er zeker niet bij zitten.’’ De man beweert zijn baan te hebben opgezegd en ter voorbereiding op zijn nieuwe uitdaging in Blankenham al veel kosten te hebben gemaakt. Hij geeft aan in overleg te zijn met een advocaat over gerechtelijke stappen. In een later contact wil hij de naam van zijn jurist niet geven, en als we hem de niet misselijke verwijten vanuit Blankenham voorleggen, reageert hij via app: ,,Denk wat je wilt, met jou heb ik niks te maken, je hoort het vanzelf.’’ Daarna blijft het stil vanuit Wijhe.

Nieuwe beheerder

Dat verbaast Jules Kroese niet. ,,De man heeft grote problemen.’’ Hij is blij dat de Skulpe met Wieger en Lutske Braad toch op 1 maart een nieuw beheerderspaar heeft. ,,Mensen uit het dorp, die al eerder in de sollicitatieprocedure hadden gereageerd, maar toen te laat waren omdat we met de man uit Wijhe en zijn vriendin de juiste mensen hadden gevonden. Althans, dat dachten we toen. Nu de functie weer beschikbaar was, zijn we met Wieger en Lutske gaan praten en waren er snel uit.’’ De Skulpe was sinds vorig jaar op zoek naar opvolgers van de na negen jaar vertrokken Johan en Ans de Leeuw.