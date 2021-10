Berggierslanden eerste gasloze wijk in gemeente Meppel

De bioscoop in Steenwijk is weer helemaal klaar voor de toekomst: ‘Voor deze luxe willen mensen een stukje rijden’

2 oktober Steenwijk heeft weer een bioscoop. Het gebouw waarin tot vorig jaar Vue gevestigd was, is sinds deze week van alle moderne gemakken voorzien en klaar voor de toekomst. Uitbater Albert Jan Vos, die in de bioscoop opgroeide, is dolblij. ,,Mooi dat we deze voorziening voor Steenwijk kunnen behouden.”