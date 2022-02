Beroering in Hasselt over expansiedrift veevoederfabrikant: ‘Straks kijken we uit op een 34 meter hoog gebouw’

Hattrickheld in Raalte Rohda Raalte alleen aan kop in 1E, Heeten zorgt voor enorme stunt en Robur et Velocitas winnaar van waterbal­let

Na een enerverende start van het weekend hebben ook de zondagamateurclubs er alles aan gedaan om er een mooie speeldag van te maken. Zo makkelijk was dat nog niet, met veel regen en wind. Gescoord werd er echter genoeg. Zo boekte Rohda Raalte een ruime zege op SC Bemmel, waardoor het alleen aan kop gaat in de eerste klasse E. Ook SC Klarenbeek was goed op schot, terwijl Holten zich liet verrassen door Heeten.

20 februari